Sevgilisi Al Pacino'dan ayrıldı

Sinemanın usta ismi Al Pacino’nun (79), 9 Şubat’ta yapılan 92. Oscar Ödülleri törenine yalnız katılması, 40 yaşındaki İsrailli oyuncu sevgilisi Meital Dohan’dan ayrıldığı şeklinde yorumlara yol açmıştı.

Dohan, iddiaları doğrulayarak Pacino ile iki yıllık ilişkilerine nokta koyduklarını açıkladı.

İsrail’de yayın yapan La'Isha dergisine konuşan Dohan, Pacino ile aralarındaki 39 yıllık yaş farkının ve ünlü aktörün ‘para harcamayı pek sevmediği’ gerçeğinin ilişkiyi bitirdiğini belirtti.

“BANA SADECE ÇİÇEK ALDI”

“Al Pacino bile olsa bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor.” diyen İsrailli oyuncu, “İnkar etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse halihazırda yaşlı bir adam. Tüm sevgime rağmen ilişki yürümedi.” dedi. Yaklaşık 180 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu tahmin edilen ünlü aktörün ‘cimri’ davrandığını da belirten Dohan, “Para harcamayı sevmediğini kibarca nasıl söyleyebilirim? Bana sadece çiçek aldı.” dedi.

DOST KALDILAR

Pacino ile dost kaldıklarını ve onunla vakit geçirmiş olmanın bile bir ‘onur’ olduğunu dile getiren Dohan, en son ünlü aktöre, başrolünde olduğu The Irishman filminin geçen yıl ekim ayında Los Angeles’ta yapılan galasında eşlik etmişti.

Bugüne dek Diane Keaton, Jill Clayburgh, Penelope Ann Miller, Kathleen Quinlan, Lyndall Hobbs ve Lucila Solá gibi isimlerle birlikte olan Al Pacino, hiç evlenmedi. Ünlü aktörün, Beverly D'Angelo ve Jan Tarrant ile beraberliklerinden olan üç çocuğu bulunuyor.