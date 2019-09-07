Çin'in Jiangsu eyaletinde meydana gelen olayda, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğun vurduğu top, elektrikli bisikletle oradan geçmekte olan bir kadının koluna geldi.
TEKME ATTI
Kadının acıyla kolunu tuttuğunu gören sevgilisi ise ufak çocuğa koşarak, uçan tekme attı.
Sevgilisine top atan çocuğa uçan tekme attı
Ne olduğunu anlamayan çocuk gözyaşlarıyla evinin yolunu tutarken, tekme atan şahıs ve sevgilisi olay yerinden uzaklaştı.
Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan görüntünün ardından Çin polisi, tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.