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Sevgilisine top atan çocuğa uçan tekme attı

Çin'de bir şahıs, sevgilisinin koluna çarpan top için ufak çocuğa acımasızca saldırdı.

Haber Merkezi | 07.09.2019 - 13:40..
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Çin'in Jiangsu eyaletinde meydana gelen olayda, sokakta arkadaşlarıyla oyun oynayan 11 yaşındaki çocuğun vurduğu top, elektrikli bisikletle oradan geçmekte olan bir kadının koluna geldi.

Sevgilisine top atan çocuğa uçan tekme attı

TEKME ATTI

Kadının acıyla kolunu tuttuğunu gören sevgilisi ise ufak çocuğa koşarak, uçan tekme attı.

Sevgilisine top atan çocuğa uçan tekme attı

Ne olduğunu anlamayan çocuk gözyaşlarıyla evinin yolunu tutarken, tekme atan şahıs ve sevgilisi olay yerinden uzaklaştı.

Sevgilisine top atan çocuğa uçan tekme attı

Sosyal medyada kısa sürede büyük tepki toplayan görüntünün ardından Çin polisi, tekme atan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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