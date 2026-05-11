Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım bronz madalya kazandı

Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyasını, Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi kazandı.

ÜÇÜNCÜ OLDULAR

25 metre tabanca düet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, bronz madalya elde etti.

14 MAYIS'TA SONA ERECEK

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.