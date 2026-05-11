Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım bronz madalya kazandı
Milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre tabanca düet kategorisinde üçüncü oldu.
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.
Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada Türkiye'nin ilk madalyasını, Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi kazandı.
25 metre tabanca düet kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda Tarhan ile Sertaç Yıldırım, bronz madalya elde etti.
Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.
