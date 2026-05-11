Şevval İlayda Tarhan'dan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda 25 metre standart tabanca kategorisinde bronz madalya kazandı.

Haber Merkezi
Avrupa Ateşli Silahlar Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'nun açıklamasına göre, Hırvatistan'ın Osijek kentindeki şampiyonada 25 metre standart tabanca büyük kadınlar kategorisinde milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan bronz madalyanın sahibi oldu.

MADALYA SAYISI 2'YE ÇIKTI

Şevval İlayda Tarhan-Sertaç Yıldırım ikilisi 25 metre tabanca düet kategorisinde de bronz madalya kazanmıştı.

Organizasyonda Türkiye'nin madalya sayısı 2'ye yükseldi.

14 MAYIS'TA SONA ERECEK

Türkiye'nin 11 sporcuyla katıldığı şampiyonada milli atıcılar, müsabakalarını 14 Mayıs'ta tamamlayacak.

