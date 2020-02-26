Şevval Sam'ın 1 milyonluk sevinci

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam, kadrosunda yer aldığı dizinin setinden ya da verdiği bir röportaj sırasında çekilmiş fotoğraflarıyla, sosyal medyasını süslemeye devam ediyor.

'Yasak Elma'da hayat verdiği 'Ender' karakteriyle adeta fenomen olan Sam, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı.

"1 MİLYON OLMUŞUZ"

Sevincini paylaştığı bir fotoğraf ile kutlayan oyuncu, fotoğrafa "Her birinize kalpten teşekkürlerimi gönderiyorum. 1 milyon olmuşuz! Artık kocaman bir aileyiz. İyi ki varsınız." notunu düştü.