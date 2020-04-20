Seyahat izin belgeli tırdan uyuşturucu çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından, 30 büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklanması 15 gün daha uzatılmıştı.

Yük taşımak için seyahat izin belgesi alan Latif Ş., Batman’a giderek yükünü teslim etti. Ardından Konya’ya dönmek için yola çıkan sürücü, Osmaniye’de polis uygulama noktasına takıldı.

Sürücüyle bir süre sohbet eden polis, hareketlerinden şüphelendi.

4 KİLO ESRAR BULUNDU

Bunun üzerine Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tır üzerinde detaylı bir arama başlattı. Hassas burunlu narkotik köpeği 'Poyraz' ile arama yapan polis, sürücünün yatağının altına gizlenmiş siyah renkli poşette yaklaşık 4 kilogram esrar ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Latif Ş., ifadesinin alınmasının ardından “uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak” suçundan adliyeye sevk edildi.