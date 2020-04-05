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Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Seyahat İzin Belgesi'nin verilebileceği durumları madde madde sıraladı.

AA & Ensonhaber |
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Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı

Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a giriş çıkışlar durduruldu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, megakentten çıkış için alınacak Seyahat İzin Belgesi'ne ilişkin açıklama yaptı.

BELGEYİ KİMLER ALABİLİR

Vali Yerlikaya, 6 durumda vatandaşlara İstanbul'dan çıkış için izin verilebileceğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şunları söyledi:

"Seyahat İzin Belgesi" ile İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecekler:

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olmuş ve ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olanlar,

* Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar,

* Ölüm nedeni COVİD 19 olanlar hariç olmak üzere cenaze nakil işlemine refakat edecekler (en fazla 4 kişiye),

* İstanbul'a son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp, ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyenler (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başka bir belge ile ibraz edenler),

*  Ceza infaz kurumlarından salıverilenler,

* Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri öğrenci yurtlarından 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar,

Kaymakamlıklar tarafından oluşturulan "Seyahat İzin Kurullarından" seyahat izin belgesi alabilirler."

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