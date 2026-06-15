Seyahatte mutlaka açın: e-Devlet'teki "yurt dışı" ayarı nasıl yapılır

Yurt dışında yaşayan milyonlarca Türk vatandaşını ilgilendiren önemli bir dijital hizmet hayata geçirildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen yeni sistem sayesinde vatandaşlar, bulundukları ülkede karşılaşabilecekleri savaş, doğal afet, salgın hastalık veya güvenlik riski gibi olağanüstü durumları e-Devlet üzerinden hızlı bir şekilde konsolosluklara bildirebilecek.

"Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi" adı verilen uygulama, acil durumlarda devletin vatandaşlarına daha hızlı ulaşmasını ve gerekli desteğin zaman kaybetmeden sağlanmasını amaçlıyor.

Peki; e-Devlet yurt dışı acil durum bildirimi nasıl yapılır? Adım adım anlattık.

YURT DIŞI ACİL DURUM BİLDİRİMİ E-DEVLET 2026

e-Devlet uygulamasına veya web sitesine (turkiye.gov.tr) şifrenizle giriş yapın.

Arama çubuğuna 'Yurt Dışı Acil Durum Bildirimi' yazın ve çıkan sonuca (Dışişleri Bakanlığı hizmeti) tıklayın.

Açılan ekranda sağ altta bulunan '+ Yeni Başvuru' butonuna basın.

Karşınıza çıkan KVKK ve Aydınlatma Metni'ni okuyup onay kutucuğunu işaretleyin, ardından 'Devam Et' deyin.

Harita üzerinden konum bilginizin alınmasını sağlayın veya '+ Adres Beyanı Yap' seçeneğini kullanarak güncel yurt dışı konum/adres bilgilerinizi girerek kaydı tamamlayın.