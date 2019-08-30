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Seyir halindeki motosikletliyi aracın altına aldı

Çin'de meydana gelen kaza saniye saniye bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

Haber Merkezi | 30.08.2019 - 13:57..
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Feci görüntünün adresi Çin...

Bir motosikletli, seyir halindeyken otomobili görünce yavaşladı. Ancak otomobil sürücüsü motosikletliyi fark etmedi ve önce çarptı sonra aracın altına aldı.

Kazayı gören kalabalık hemen otomobilin yanına koştu.

KALABALIK YARALIYI KURTARDI

Bu dakikalardan sonra otomobilin altındaki yaralıyı kurtarmak için çalışma başladı. Kalabalığın çabası sonuç verdi ve motosiklet sürücüsü otomobilin altından çıkarıldı.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosikletliyi arabanın altından toplanan kalabalık kurtardı İZLE

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