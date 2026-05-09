Seyirci ortalamasında da Galatasaray zirvede

Süper Lig'de sezonun bitimine bir hafta kala Galatasaray topladığı 77 puanla birlikte rakiplerinin önünde 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Sarı-kırmızılı takımın bu başarısında ise en önemli paylardan biri de taraftarlara ait oldu.

GALATASARAY, TRİBÜNDE DE ŞAMPİYON

Takımlarını yalnız bırakmayan futbolseverler tribünde Galatasaray’a destek olarak Süper Lig’in zirvesinde yer aldı.

33 haftası geride kalan ligimizde seyirci ortalamaları da belli oldu.

Galatasaray, geride kalan maçlarda 416.611 kişiyi tribüne çekerken 41.661 ortalama yakaladı.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki karşılaşmalarını ise 373.279 kişi izledi.

Seyirci sayısında sarı-lacivertliler, 33.933 ortalama ile ezeli rakibinin gerisinde kaldı.

BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR VE KOCAELİSPOR TAKİP ETTİ

Öte yandan Beşiktaş, iç saha maçlarında ortalama 28 bin 163 seyirciyi tribünlere çekerken toplamda 253 bin 466 sayısına ulaştı.

Trabzonspor, sahasındaki müsabakalarda 26.991 ortalama ile 4. sırada yer buldu.

Dört büyükler dışında evinde en fazla seyirciye oynayan takım ünvanını Kocaelispor aldı.

Yeşil-siyahlılar 19.189 ortalama tutturdu.