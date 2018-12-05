Şeyma Subaşı: Beni rahat bırakın

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile 14 aylık evliliğini geçen günlerde tek celsede bitiren Şeyma Subaşı, boşandıktan saatler sonra kızı Melisa'yı da yanına alarak Miami'ye gitti.

MİAMİ'DE ÇILGINLAR GİBİ EĞLENİYOR

Boşanma sonrası hayatına devam eden ve hiçbir şeyi kafasına takmayan Şeyma Subaşı, gittiği Miami tatilinde de eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Ilıcalı'dan da ayda 125 bin TL nafaka alan Subaşı, hayatının tadını çıkarıyor.

Kızı Melisa'yla güzel vakit geçiren Şeyma Subaşı'nın, rahat tavırları ise takipçilerinin olumsuz yorum yapmasına neden oldu. Subaşı, takipçileriyle direkt polemiğe girmek yerine, imalı paylaşımla mesaj verdi. Olumsuz yapılan yorumlardan sonra Subaşı, Instagram hesabından yayınladığı kareye, "Beni rahat bırakın" notunu yazdı.