Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatil yapıyor.

Ilıcalı ile birlikteliği döneminde Türkiye'de yaz dönemini neredeyse geçirmeyen Subaşı, boşanmanın ardından rotasını yurt genelindeki plajlara çevirdi.

KAPIDA 20 DAKİKA BEKLEDİ

Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı. Gündüz partisinin olduğu mekanın önüne gelen Subaşı, kapıdan geri çevrildi.

TALİMATLA İÇERİYE ALINMADI

Kapıda yaşadığı durum sonrası ne yapacağını bilemeyen Şubaşı, beach girişindeki görevlilere neden içeriye alınmadığını sordu. Görevliler, ”İçeriden talimat böyle, sizi alamayacağız.” şeklinde yanıt verdi.

NEDENİNİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ

Kapı önünden yaklaşık 20 dakika boyunca içerdeki arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan Şeyma Subaşı, kapıda beklediği esnada içeride olan arkadaşlarında neden içeriye alınmadığını öğrenmeye çalıştı.

'KADINSAL MEVZU'

Daha sonra içerde olan bir arkadaşıdan 'kadınsal mevzu' olduğunu öğrenen Subaşı, kapıda bekleyen görevlilere, “Kadınsal mevzu olduğunu söyleseydiniz, ben de bu kadar beklemezdim.” diyerek sitem etti.

Subaşı daha sonra geldiği araçla, mekana giremeden bölgeden ayrıldı.