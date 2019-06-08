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Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Gündüz partisine katılmak için bir mekana giden Subaşı, kapıdan geri döndü. Subaşı, kapıda bekleyen görevlilere “Kadınsal mevzu olduğunu söyleseydiniz, ben de bu kadar beklemezdim.” dedi.

Detay Haber | 08.06.2019 - 11:50..
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Çeşme'de tatil yapıyor.

Ilıcalı ile birlikteliği döneminde Türkiye'de yaz dönemini neredeyse geçirmeyen Subaşı, boşanmanın ardından rotasını yurt genelindeki plajlara çevirdi.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

KAPIDA 20 DAKİKA BEKLEDİ

Çeşme'de arkadaşları ile bayramdan bu yana tatilini geçiren Subaşı, önceki gün bir mekana gidince şok yaşadı. Gündüz partisinin olduğu mekanın önüne gelen Subaşı, kapıdan geri çevrildi.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

TALİMATLA İÇERİYE ALINMADI

Kapıda yaşadığı durum sonrası ne yapacağını bilemeyen Şubaşı, beach girişindeki görevlilere neden içeriye alınmadığını sordu. Görevliler, ”İçeriden talimat böyle, sizi alamayacağız.” şeklinde yanıt verdi.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

NEDENİNİ ARKADAŞLARINDAN ÖĞRENDİ

Kapı önünden yaklaşık 20 dakika boyunca içerdeki arkadaşlarına telefonla ulaşmaya çalışan Şeyma Subaşı, kapıda beklediği esnada içeride olan arkadaşlarında neden içeriye alınmadığını öğrenmeye çalıştı.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

'KADINSAL MEVZU'

Daha sonra içerde olan bir arkadaşıdan 'kadınsal mevzu' olduğunu öğrenen Subaşı, kapıda bekleyen görevlilere, “Kadınsal mevzu olduğunu söyleseydiniz, ben de bu kadar beklemezdim.” diyerek sitem etti.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Subaşı daha sonra geldiği araçla, mekana giremeden bölgeden ayrıldı.

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

Şeyma Subaşı Çeşme'de partiye alınmadı

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