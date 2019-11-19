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Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı

Bugüne kadar estetik yaptırmadığını savunan ünlü fenomen, "Kameraya baktığımda artık gıdı görmek istemiyorum" dedi.

Haber Merkezi | 19.11.2019 - 17:10..
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Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı

Eski fotoğrafları ile kıyaslandığında birçok estetik yaptırdığı iddia edilen Şeyma Subaşı'dan, ilginç bir açıklama geldi.

Kendi YouTube kanalında bir video yayınlayan ve estetik merkezindeki hallerini paylaşan Subaşı, bugüne kadar estetik yaptırmadığını savundu.

"YÜZÜMÜN ŞEKLİYLE OYNAMIYORUM"

Subaşı, "Burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yüzümün şekliyle oynamıyorum." dedi.

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı

"GIDI İSTEMİYORUM"

Video esnasında yüzüne yaptırmak istediği işlemi de anlatan ünlü fenomen, görümünde sevmediği noktaları söyledi. Bazı fotoğraflarında gıdısının belirdiğini dile getiren Subaşı, "Ben bunu istemiyorum." diye konuştu.

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı İZLE

"İYİ DOKTORLAR BENİ BULSUN"

Medya patronu Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra gerek özel hayatı gerekse de iddialı paylaşımları ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Subaşı, sevenlerine bir de sır verdi. Şeyma Subaşı, "Size burdan bir sır vereceğim. Aklımda, burnumu yaptırmak istiyorum. Aslında hiç düşünmüyordum ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İyi bir doktor varsa beni bulsun." dedi.

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı

Şeyma Subaşı gıdısını aldırdı

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