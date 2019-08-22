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Şeyma Subaşı ikinci kitabı düşünmüyor

Kızı Melisa ile Bebek’te görüntülenen Şeyma Subaşı, bir daha kitap çıkarmayacağını söyledi.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 15:59..
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2018'de Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, hayatını ele aldığı 'Sadece Şeyma' adlı kitabıyla magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor.

Sürekli eleştirilere maruz kalan Subaşı, önceki gün kızı Melisa ile Bebek’te görüntülendi.

ŞEYMA'YA İKİNCİ KİTAP SORULDU

Muhabirler ilk kitabı 40 bin adet satan ve imza günleri de düzenleyen Şeyma Subaşı'na, "İkinci kitap gelecek mi?" diye sordu.

Şeyma Subaşı ikinci kitabı düşünmüyor

"İLK VE SONDU"

Bu soru üzerine Şeyma Subaşı, "Bir daha kitap çıkarmayacağım. İlk ve sondu" dedi. Daha sonra denizkızı kostümüyle yorulan Melisa'yı kucağına alarak oradan uzaklaştı.

Şeyma Subaşı ikinci kitabı düşünmüyor

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