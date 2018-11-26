taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2378
Euro
5.957
Altın
1225.97
Borsa
94074.03
Gram Altın
206.759

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı, boşanmak için Silivri Adliyesine geldi. Adliyeye birlikte gelen Subaşı ve Ilıcalı'nın neşeli oldukları görüldü.

İHA | 26.11.2018 - 14:00..
  1. Haberler
  2. Magazin
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi.

İÇERİ GİRİNCE YÜZLERİ DÜŞTÜ

Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı. Adliyenin içinde de görüntülenen ikilinin yüzlerinin asıldığı görüldü.

8 DAKİKADA BOŞANDILAR

Subaşı ve Ilıcalı 8 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede VİDEO

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gamze Özçelik tesettüre girdi

Gamze Özçelik tesettüre girdi

492
İstanbul'da askeri helikopter düştü

İstanbul'da askeri helikopter düştü

182
Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

Acun Ilıcalı - Şeyma Subaşı boşandı

269
Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

Rus gemisinin Ukrayna gemisine saldırı anı

52
CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

CHP, Süleyman Soylu'ya karşı HDP'lileri savundu

130
Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

Erdoğan 20 ilin adayını yarın açıklayacak

146
ABD-Meksika sınırı kapatıldı

ABD-Meksika sınırı kapatıldı

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir