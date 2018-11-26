2017 senesinde Fransa'nın Marsilya kentinde nikah masasına oturup, St. Tropez'de dillere destan bir düğünle dünyaevine giren Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti boşanmak için Silivri Adliyesi'ne geldi.
İÇERİ GİRİNCE YÜZLERİ DÜŞTÜ
Adliyeye aynı araçla gelen Subaşı ve Ilıcalı gülerek gazetecileri selamladı. Adliyenin içinde de görüntülenen ikilinin yüzlerinin asıldığı görüldü.
8 DAKİKADA BOŞANDILAR
Subaşı ve Ilıcalı 8 dakika süren duruşma ile tek celsede anlaşmalı olarak boşandı.
Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede VİDEO