Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı boşanmak üzere adliyede

1 Acun Ilıcalı'dan ilk açıklama Adliye çıkışı açıklama yapan Acun Ilıcalı, "İkimiz de üzgünüz, yürümedi. Hayırlısı olsun" dedi.

2 Akupunktur: Zayıflamanın en geleneksel yöntemi Paslanmaz çelik iğnelerin vücudun belli noktalarına batırılması yöntemi ile uygulanan, sistematik ve bilimsel bir tedavi yöntemi olan akupunktur, beyindeki limbik sistemin çalıştırılmasına dayanır.

3 Taksici 3 kadın turistin parasını alıp yüzüne tükürdü Taksim Meydanı'ndan aldığı turistleri Beyoğlu Galatasaray'a götüren taksici, turistleri dolandırırken güvenlik kameralarına yakalandı.

4 Kara kışa karşı doğal korunma Doğal şifa kaynağı olan ham bal, çeşitli vitamin, mineral, enzim, aminoasit ve probiyotikler içermesiyle düzenli tüketildiğinde vücuda enerji ve zindelik veriyor.

5 Fransa'da çatışmalar polis şiddetine dönüştü Fransa'nın başkenti Paris'te meydana gelen gösteriler polis şiddetine dönüştü. Polisler eylemcilere şiddetli müdahalelerde bulunuyor.

6 Sağlıklı beslenme ve kilo verme Beslenme uzmanı ve diyetisyen Dilara Koçak, sağlıklı beslenme ve kilo verme ile ilgili ipuçları everdi.