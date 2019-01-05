Şeyma Subaşı, ilk nafakayla estetik yaptırdı

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan magazin olaylarından biri de Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın boşanmasıydı.

8 DAKİKADA BOŞANDILAR, 125 BİN TL NAFAKA BAĞLANDI

Ünlü çift, 26 Kasım 2018'deki mahkemede 8 dakikada boşanmış, mahkeme ise Acun Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı'ya 125 bin lira nafaka ödemesine karar vermişti.

BURUN ESTETİĞİ YAPTIRDI

Subaşı, boşandıktan sonra aldığı ilk nafakayla burun estetiği yaptırdı. Şeyma Subaşı, burun orta hattında kemer ve burun duvarını olduğu alanı incelttirip, kavis oluşturdu.

INSTAGRAM PAYLAŞIMLARINA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra Türkiye dışında seyahatlerine devam eden Şeyma Subaşı, Instagram hikayeden de fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.