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Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü

YouTube kanalında İtalya ile Türk yemeklerini kıyaslayan Subaşı, “İtalyan mutfağı, dünyanın en iyi mutfağıdır” dedi.

Haber Merkezi |
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Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü

Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, YouTube kanalında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.

“KIYASLANAMAZ”

“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail’de de var.” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi.

Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü ViDEO

Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip.” şeklinde konuştu.

SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı’na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.

Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü

Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü

Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü

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