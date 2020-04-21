Her yaptığı olay olan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, YouTube kanalında yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

Yemek kültürlerinin karşılaştırıldığı bir yayın yapan Subaşı, İtalyan mutfağını öve öve bitiremedi.

“KIYASLANAMAZ”

“Geleneksel Türk yemeğiniz nedir?” sorusuna, “Patlıcan. Kebap demiyorum çünkü kebap İsrail’de de var.” cevabını veren Subaşı; İtalyan mutfağının, dünyanın en iyisi olduğu dile getirdi.

Şeyma Subaşı, İtalyan mutfağını övdü ViDEO

Subaşı, “İtalyan mutfağı asla kıyaslanamaz. En iyi ürünlere sahip.” şeklinde konuştu.

SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

“Biz yemeklere bolca zeytinyağı, sarımsak ve domates koymayı çok severiz.“ diyen Subaşı’na, sevgilisi Guido Senia da destek verdi.