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Şeyma Subaşı kalçasını yaptırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kalçasını emsculpt ile kaldırttığını duyurdu.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 12:44..
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Şeyma Subaşı kalçasını yaptırdı

Özel hayatı kadar sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da konuşulan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından kalçasına yaptırdığı işlemi duyurdu.

Şeyma’nın yaptırdığı işlem; ameliyatsız popo kaldırma, sıkılaştırma ve karın kası geliştirme işlemi.

KALÇASINI KALDIRTTI

Sosyetik güzel, yaptığı paylaşımı "30 dakikada 20.000 bin squat etkisi mi? Keşke her işimi 30 dakikada halledecek başka makineler de olsa" notuyla yayınladı.

Şeyma Subaşı kalçasını yaptırdı

ŞEYMA’DAN BADEM GÖZ AMELİYATINA CEVAP

Şeyma Subaşı’nın birçok estetik operasyon geçirdiği, öncesi-sonrası fotoğraflarla yayıldı. Subaşı, badem göz estetiği yaptırdığı iddiasına ise kızı Melisa üzerinden ilginç bir paylaşımla cevap verdi! Subaşı kızının bir anını paylaşarak "Badem göz ameliyatı oldun sen de annen gibi!" dedi.

Şeyma Subaşı kalçasını yaptırdı

DEMET AKALIN DA YAPTIRMIŞTI

Demet Akalın da kalçasını kaldırmak için Nişantaşı’nda bir estetik merkezine gitmişti. Kalçasını kaldırtırken videolar yükleyen Akalın, "O popo kalkacak, acıdan korkanlar için sıfır acı" yazmıştı.

Şeyma Subaşı kalçasını yaptırdı

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