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Şeyma Subaşı Maldivler'de

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, şimdi de Maldivler'de tatil yapıyor.

Haber Merkezi | 14.03.2019 - 06:23..
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Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra deniz manzaralı evine veda eden Subaşı o anları görmemek için yine kendini tatile verdi. Taşınma telaşını geri bırakan Şeyma Subaşı, soluğu Maldivler’de aldı. Sosyal medya hesabından da bol bol fotoğraf paylaştı.

Şeyma Subaşı Maldivler'de

"HAYATIMI DENGEYE SOKMAYA ÇALIŞIYORUM"

Son olarak Subaşı, Hindistan cevizini başının üzerine koyarak düşürmeden yürümeye çalıştığı bir videoyu paylaştı. Videoya "Hayatımı dengeye sokmaya çalışırken ben... Aslında bu kadar kötü değilim..." notunu düştü. İşte Şeyma Subaşı'ndan Hindistan cevizi ile mücadelesi...

Şeyma Subaşı Maldivler'de

Şeyma Subaşı Maldivler'de

Şeyma Subaşı Maldivler'de

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