Şeyma Subaşı, Melisa'yı okula bıraktı

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Melisa’yla yeteri kadar ilgilenmediği konusunda eleştirilen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından kızının okula gititği ilk günü paylaştı.

"KÜÇÜK BEBEĞİM OKULA BAŞLIYOR"

Subaşı, birlikte çekilmiş karelerini; “Küçük bebeğim bugün okula başlıyor. İlk gün için çok heyecanlıyım. Bu heyecanı paylaşan tüm öğrencilere başarılar diliyorum. Kabul edin Melisa, resmen gözünüzün önünde büyüdü. Ve şimdi ilkokula başladı. Bütün öğrencilere okullarında başarılar.” notuyla paylaştı.