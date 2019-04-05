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Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı, Türkiye'ye gelen sevgilisini dün akşam balıkçıya götürdü.

Haber Merkezi | 05.04.2019 - 11:18..
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Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

İlk başlarda ilişkilerini gizleyen ve yurt dışında gizlice buluşan Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia, artık aşklarını gizlemiyor.  Öyle ki Şeyma Subaşı, hasretine dayanamadığı sevgilisini önceki gün Türkiye'ye getirtti.

"YALVARIRIM ÇEKMEYİN"

Sevgisine gelir gelmez künefe yediren Subaşı, Guido'yu, dün akşam da balıkçıya götürdü. Balıkçıya giderken hazırlanan çift, otel çıkışı yakalandı. Görüntülenmek istemeyen Şeyma Subaşı, gazetecilere "Yalvarırım çekmeyin." dedi. Subaşı, sevgilisiyle özel şoförlü aracına binip gözden uzaklaştı.

Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

KALKAN YEDİRDİ

Otelden sonra balıkçıya giden aşıklar, sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. Guido Senia, sevgilisinin kendisine özel olarak yaptırdığı kalkan balığını da yemeden önce paylaşmadan edemedi.

Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

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