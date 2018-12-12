taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3416
Euro
6.0847
Altın
1246.65
Borsa
90051.1
Gram Altın
214.442

Şeyma Subaşı yaşadıklarının kader olduğuna inanıyor

Acun Ilıcalı'yla birlikteliği, çocuk yapması, evliliği ve son olarak boşanmasıyla gündem olan Şeyma Subaşı, başına gelenleri kader olarak değerlendirdi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 17:14..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla boşanan ve kızı Melisa'yla birlikte ABD'ye giden Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından yaşadıklarını detaylı olarak anlattı.

L'Officiel dergisinin Aralık sayısına konuşan Subaşı, kaderci bir insan olduğunu belirtti.

"NE YAŞIYORSAK SEBEBİ VAR"

"Kadere inanıyor musunuz? Hayatımıza etkisi bizim eylemlerimizle değişebilir mi?" sorusunu da yanıtlayan Şeyma Subaşı şunları söyledi: "Ben kadere inanan bir insanım, hayatta ne yaşıyorsak bir sebebi olduğunu düşünürüm. Bundan önceki senelerde yaşadığım her şey ben olmamı sağlayan, beni ben yapan şeylerdi. Kaderimizi değiştiremeyiz ama yönlendirebiliriz ve bence bu yönlendirmede belirleyici olan şey, bize iyi gelecek olan seçimler yapmaktır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

70
Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

Kılıçdaroğlu işçilere sokak çağrısı yaptı

474
Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

Erzurum'da 600 kişilik mezar yeri kazdılar

68
Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

Suriye yerli uydusunu uzaya göndermeye hazırlanıyor

113
Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

Mustafa Destici'nin sataşma itirazı

56
Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

Ersun Yanal'la birlikte 4 futbolcu kadroya dönüyor

47
Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

Dakota Johnson: Sevişme sahneleri çok sıkıcı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir