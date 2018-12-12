Şeyma Subaşı yaşadıklarının kader olduğuna inanıyor

Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı'yla boşanan ve kızı Melisa'yla birlikte ABD'ye giden Şeyma Subaşı, boşanmanın ardından yaşadıklarını detaylı olarak anlattı.

L'Officiel dergisinin Aralık sayısına konuşan Subaşı, kaderci bir insan olduğunu belirtti.

"NE YAŞIYORSAK SEBEBİ VAR"

"Kadere inanıyor musunuz? Hayatımıza etkisi bizim eylemlerimizle değişebilir mi?" sorusunu da yanıtlayan Şeyma Subaşı şunları söyledi: "Ben kadere inanan bir insanım, hayatta ne yaşıyorsak bir sebebi olduğunu düşünürüm. Bundan önceki senelerde yaşadığım her şey ben olmamı sağlayan, beni ben yapan şeylerdi. Kaderimizi değiştiremeyiz ama yönlendirebiliriz ve bence bu yönlendirmede belirleyici olan şey, bize iyi gelecek olan seçimler yapmaktır.