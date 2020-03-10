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Şeyma Subaşı, yataktan paylaştı

Sevgilisi Guido Senia ve kızı Melisa ile birlikte çıktığı kayak tatilinden dönen Şeyma Subaşı, bu defa uyku öncesi paylaşımda bulundu.

Haber Merkezi | 10.03.2020 - 10:21..
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlar üzerinden sıkça eleştiriliyor.

Bu eleştirilerin kendisini çok da fazla ilgilendirmediğini yaptığı paylaşımlarla gösteren Subaşı, son paylaşımını yataktan yaptı.

"MÜKEMMELİM"

Uyku öncesi yatağından yaptığı paylaşımı İngilizce satırlarla süsleyen Subaşı, hatalarının ve kusurlarının kendisini güçlendirdiğini söylerken, kendisini sevdiğini belirtmeyi de ihmal etmedi.

İşte Subaşı’nın o satırları: “Kusurlarımla mükemmelim, acılarımla mutluyum, zayıflığımla güçlü ve kendi tarzımda güzelim çünkü benim ve ben kendimi seviyorum”

Şeyma Subaşı, yataktan paylaştı

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