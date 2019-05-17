Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Aldığı 125 bin liralık nafaka ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Şeyma Subaşı, bu sabah itibariyle yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı.

"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"

Subaşı, "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım." açıklamasını yapmıştı.

(Eski evin manzarası)

YENİ EVİNE TAŞINDI

Subaşı bu açıklamadan 3 ay sonra yeni evine taşındı. Yeni evinden görüntü paylaşan Şeyma Subaşı, "Yeni evden yeni görünüm" notunu düştü.

(Yeni evin manzarası)