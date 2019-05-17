taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Şeyma Subaşı yeni evine taşındı

Oturduğu villa Acun Ilıcalı tarafından satışa çıkarılınca Şeyma Subaşı taşındı.

Haber Merkezi | 17.05.2019 - 15:16..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Aldığı 125 bin liralık nafaka ile günlerce konuşulan Şeyma Subaşı'nın oturduğu evi Acun Ilıcalı satılığa çıkartmıştı. Şeyma Subaşı, bu sabah itibariyle yeni evinden ilk görüntüyü paylaştı.

"BEN ZATEN EVDEN AYRILACAKTIM"

Subaşı, "İnanın konu hiç gazetelere yansıyan şekilde gelişmedi. Acun bilerek böyle yapıyor durumu asla söz konusu dahi değil. Acun evi zaten bana hediye olarak almamıştı. Beraber oturacaktık ki öyle de oldu zaten. Boşanma işlemi gerçekleşince de Acun kendi iradesiyle evi satmayı uygun buldu. Ben de zaten evden ayrılacaktım." açıklamasını yapmıştı.

Şeyma Subaşı yeni evine taşındı(Eski evin manzarası)

YENİ EVİNE TAŞINDI

Subaşı bu açıklamadan 3 ay sonra yeni evine taşındı. Yeni evinden görüntü paylaşan Şeyma Subaşı, "Yeni evden yeni görünüm" notunu düştü.

Şeyma Subaşı yeni evine taşındı(Yeni evin manzarası)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

ABD Türkiye'ye uyguladığı çelik vergisini indirdi

219
Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın davetine katılmayacak

292
Avusturya meclisinde başörtülü protesto

Avusturya meclisinde başörtülü protesto

176
MEB'den yeni ortaöğretim modeli

MEB'den yeni ortaöğretim modeli

123
Green Card sistemi değişiyor

Green Card sistemi değişiyor

41
Gurur Aydoğan nişan attı

Gurur Aydoğan nişan attı

29
Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

Öğretmenler ara tatilde de ek ders ücreti alacak

335
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir