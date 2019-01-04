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Şeyma Subaşı yine amuda kalktı

Aylık 125 bin TL'lik nafakayı bitirmeye çalışan Şeyma Subaşı, tatilden dönemiyor.

Haber Merkezi | 04.01.2019 - 07:41..
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Geçtiğimiz ay ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile olan evliliğini sonlandıran Şeyma Subaşı, bekarlığı kutlamaya devam ediyor.

125 BİN TL HESABA YATTI

Boşandıktan sonra sürekli tatilde olan ve adı yeni aşk dedikodularına karışan Subaşı, Acun Ilıcalı'yı çıldırtmak için elinden geleni yapıyor. Yeni yılın ilk nafakasını yani yine 125 bin TL'yi hesabında gören Subaşı, zafer pozunu vermeden yapamadı.

Şeyma Subaşı yine amuda kalktı

"BÖCEK YE MESLİSA"

Bikinisiyle amuda kalkan Şeyma Subaşı, kızı Melisa'ya böcek yedirmeye çalıştığı anları da takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı videosunda, "Melisa bunları yiyebilirsin. Bunlar böcek." ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı yine amuda kalktı

Şeyma Subaşı yine amuda kalktı

Şeyma Subaşı yine amuda kalktı

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