Şeyma Subaşı'nın şansı nasıl döndü

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı 1 yıl 2 aylık evliliklerini noktalama kararı aldı. Ilıcalı ile Subaşı Silivri Adliyesi'ne giderek 9 dakikada boşandı.

İşte çok konuşulan çiftin aşk hayatı...

Şeyma Subaşı ile Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan aşkı yıllar önce dönemin en çok izlenen yarışma programı olan "Var mısın Yok musun" da başladı. Subaşı henüz 19 yaşındaydı ve yarışmada şans arıyordu. Şubaşı, Var mısın Yok musun'dan 60 Bin TL ile ayrıldı Subaşı. Ama sonra bir daha hayatı eskisi gibi olmadı ve magazin gündeminin ilk sıralarından inmedi.

ACUN İLK KOSTÜMCÜ YAPTI

Subaşı, Var mısın Yok musun'dan ayrıldıktan bir süre sonra yine Ilıcalı ile sevgili oldu. Sonra da Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği Yok Böyle Dans adlı yarışmada kostüm tasarımcısı olarak kadroya katıldı.

AŞKINDAN VAZGEÇMEDİ

Sürekli eleştirilen ve yuva yıkan kadın durumunda gözüken Subaşı, yine de aşkından vazgeçmedi. Üstüne 2014 yılında Melisa adını verdikleri bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

2017'DE EVLENDİ

İlişkileri uzun bir süre sevgili olarak devam ettikten sonra 2017 yılında çok konuşulan bir düğünle Fransa Marsilya'daki Türk Konsolosluğu'nda evlendiler. Çiftin kızları Melisa annesi ve babasının düğününde 4 yaşındaydı.

HİÇ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİLER

Düğün bitse de çift gündemin ilk sıralarındaki yerini korudu. Çift son olarak Ilıcalı'nın Bebek'te Subaşı için açtığı restoranla konuşulmuştu.

ŞANSINI DAHA ÖNCE TOP MODEL YARIŞMASINDA ARADI

Aslında Subaşı kameralara hiç de yabancı değildi. Ilıcalı ile tanıştığı yarışmadan önce Deniz Akkaya'nın sunduğu top model yarışmasına katılmıştı. O yarışma ona beklediğini veremedi belki hayal ettiği kariyere ulaşma yolunda önemli bir adım attı.

GÜZELLİK YARIŞMALARINDA DERECEYE GİREMEDİ

2008 Miss Turkey yarışması'na da başvuran Subaşı, malesef dereceye bile girememişti.