Acun Ilıcalı ile evliliğinin bitmesinden kısa bir süre sonra İtalyan Guido Senia ile birlikte olan ve her fırsatta yurt dışına sevgilisinin yanına giden Şeyma Subaşı, bu kez sevgilisini yanına getirtti.

İkili, Tulum'dan sonra Tayland, daha sonra Paris, İtalya ve İsrail derken şimdi de Türkiye'de bir araya geldiler.

"İSTANBUL'DA PARTİ YAP"

İlişkilerinin medyaya yansıdığı ilk zamanlarda Guido Senia'nın bir takipçisi onu Türkiye'ye davet edip, "İstanbul'da da parti yap" şeklinde talepte bulunmuştu. Senia ise bu talebe, "Evet hadi yapalım. Partide 30 bin kişi istiyorum" cevabını vermişti.

AYRI KALAMIYORLAR

Her fırsatta kızı Melisa'yı babasına bırakıp sevgilisi Guido Senia'nın yanına giden Subaşı, bu kez Türkiye'de kaldı. Henüz birkaç haftadır ayrı olmalarına rağmen Guido Senia sevgilisinin yanına Türkiye'ye geldi.

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi İstanbul'da ViDEO

CAMİ FOTOĞRAFI PAYLAŞTI

Senia, Türkiye'ye geldiğini Intagram hesabından cami fotoğrafı paylaşarak duyurdu. Aynı saatlerde Şeyma Subaşı'da paylaşım yaptı.

BİRLİKTE KÜNEFE YEDİLER

İstanbul'da buluşan ikili, bir kafede çay eşliğinde künefe yedi. Bu anları Şeyma Subaşı Instagram hesabından paylaştı.