Sezai Temelli: Yasanın Temmuz'da gelmesi için mutabakat sağlanmış görünüyor

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili gelişmeler devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başlayan Terörsüz Türkiye süreci, somut adımlar ile önemli eşikleri aştı.

TBMM bünyesinde Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ise süreçte siyasi ve toplumsal uzlaşı için rapor hazırlayarak yol haritası sundu.

"MUTABAKAT SAĞLANMIŞ GÖRÜNÜYOR"

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Temelli, bir gazetecinin, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanması öngörülen yasal düzenlemelere ilişkin sorusu üzerine şunları söyledi:

"Görüşmelere devam ediyoruz. Temmuz ayı sonlanmadan, Meclis kapanmadan bu yasanın gelmesi konusunda bir mutabakat sağlanmış gözüküyor."

"İYİ PARTİ DIŞINDA HERKESİN YAKLAŞIMI OLUMLU"

Temelli, "Yasa gelecek ama Meclis'ten geçecek mi?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Meclis'e her gelen şey Meclis'ten geçmiyor ama bunun Meclis'ten geçmesi bir zarurettir. Bu konuda diğer partilerin de yaklaşımı şu ana kadar gözlediğim kadarıyla olumlu, İyi Parti dışında."