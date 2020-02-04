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Sezai Temelli'nin grup toplantısı konuşması

Sezai Temelli, 112 hattında Kürtçe dil hizmetinin de verilmesi gerektiğini söyledi.

AA | 04.02.2020 - 14:45..
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Sezai Temelli'nin grup toplantısı konuşması

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin grup toplantısında konuştu.

Temelli, Kürtçe konusunda hükümetin yeterli adımları atmadığını söyledi.

"112'DE 112 DİL VAR, KÜRTÇE YOK"

Elazığ depreminin ardından Kürtçe hizmetin öneminin ortaya çıktığını savunan HDP'li Sezai Temelli, 112 hattında 112 dilin olduğunu ancak Kürtçe'nin olmadığını söyledi.

Temelli, "Kayyumların ilk yaptığı şey Kürtçe tabelaları indirildi, sokak isimleri değiştirildi, heykeller kaldırıldı, Azadiye Welat kapatıldı. Bütün illerde, ilçelerde hayata geçirdiler. Bu Meclis, Kürtlerin de Türklerin de Meclisi'dir. Depremde bir görevli kadın arkadaşın Kürtçe konuşmasının ne kadar önemli olduğunu gördük. Deprem bunun en uç örneğiydi, kamusal alanda kendi dilinizde hizmet almıyorsanız gerçek anlamda dışlanmışsınız demektir. İnsanın kendini en iyi şekilde ifade edebildiği tek şey ana dilidir. 112’de Kürtçe yok. 112’de 112 dil var, Kürtçe yok." şeklinde konuştu.

Sezai Temelli: 112'de neden Kürtçe yok VİDEO

Sezai Temelli'nin grup toplantısı konuşması

Sezai Temelli'nin grup toplantısı konuşması

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