Sezen Aksu tartışması devam ediyor! Demet Akalın da dahil oldu

Türk pop müziğinin usta isimlerinden Nazan Öncel ve Sezen Aksu, geçtiğimiz aylarda bir araya gelerek düet yapmıştı. İş birlikleriyle örnek gösterilen ikilinin arasına kara kedi girdi.

Geçtiğimiz gün sahne alan Nazan Öncel, şarkı aralarında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Öncel, sahneden Aksu'ya yönelik eleştirel ifadeler kullandı.

"SAHTEYMİŞ"

Konser sırasında duygularını dile getiren Nazan Öncel, Sezen Aksu'nun ikamet ettiği Kanlıca'ya atıfta bulunarak şunları söyledi: "Bu devirde dostluklar da yalanmış, sahteymiş onu anladım. Yakın bir geçmişte 'Erkekler de Yanarmış' onu söyledik, düet yaptık biliyorsunuz... Kanlıca'yı da gördük. Ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün."

DEMET HEMEN OLAYA GİRDİ

İkili arasındaki gerilim kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Demet Akalın da kendisini tutamadı.

"AH SEZEN'İM"

Tarafını belli eden Demet Akalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Önce bir destur! Ah Sezen'im, pamuk kalplim sakın üzülme seni biliyoruz. Demiri, çeliği bilmem iyiliğini bilirim. Çocuğumuz, gençliğimizsin sen" diyerek Sezen Aksu'ya olan sevgisini dile getirdi.