Sezon finali öncesi şaşırtan ayrılık: A.B.İ’nin başrolü veda ediyor

OGM Pictures imzalı “A.B.İ.” dizisinde izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Sezon finaline sayılı günler kala dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri için ayrılık kararı alındı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu diziye veda ediyor.

Ünlü oyuncunun dün veda sahnesi çekildi.

17. BÖLÜMDE VEDA EDECEK

Afra Saraçoğlu, 17. Bölümün finaliyle birlikte ekibe ve izleyicilere veda edecek. Dün çekimleri tamamlanan duygusal veda sahnesinin ardından başarılı oyuncunun dizideki serüveni noktalanmış oldu.

Kenan İmirzalıoğlu’nun canlandırdığı Doğan karakteri, senaryoda üst üste çok büyük acılarla sınanacak.

Önce babasını kaybeden Doğan, ardından Çağla’nın da hayatından çıkmasıyla tamamen sarsılacak.

Bu iki büyük kayıp, Doğan’ın hayatında yepyeni ve çok daha karanlık bir dönemin kapılarını aralayacak.