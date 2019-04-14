Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünleri hasat edildi.

"CRİSTOBALİNA" CİNSİ KİRAZLAR AĞAÇLARDAN TOPLANDI

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı.

Ağaçlardan özenle toplanan kirazlar, satılmak üzere mahalle meydanındaki alım merkezine götürüldü.

İLK HASAT YAKLAŞIK 15 KİLOGRAM

Üretici Metin Koyuncu, yaptığı açıklamada yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Koyuncu, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi.

"ÜRÜN ARTTIKÇA RAKAMLAR NORMALE DÖNECEK"

Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede, yılda üretilen ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.