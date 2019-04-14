taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.76735
Euro
6.52865
Altın
1290.485
Borsa
95976.82
Gram Altın
239.354

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde hasat sezonu başladı.

AA | 14.04.2019 - 11:40..
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünleri hasat edildi.

"CRİSTOBALİNA" CİNSİ KİRAZLAR AĞAÇLARDAN TOPLANDI

Kuzey yarım kürede kirazın en erken yetiştiği yer olarak gösterilen Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde yaşayan üreticiler, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci çeşit "Cristobalina" cinsi kirazları ağaçlardan topladı.

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Ağaçlardan özenle toplanan kirazlar, satılmak üzere mahalle meydanındaki alım merkezine götürüldü.

İLK HASAT YAKLAŞIK 15 KİLOGRAM

Üretici Metin Koyuncu, yaptığı açıklamada yeni hasat sezonunun tüm üreticilere hayırlı olmasını temenni etti. Koyuncu, bugün sezona "Cristobalina" cinsi kirazları toplayarak başladıklarını söyledi.

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

"ÜRÜN ARTTIKÇA RAKAMLAR NORMALE DÖNECEK"

Bereketli bir kiraz sezonu beklediklerini dile getiren Koyuncu, "Ağaçlarımızda bol miktarda ürün görünüyor, ilk hasat yaklaşık 15 kilogram çıktı. Geçen sene ilk ürünün kilogramı 100-150 lira arasında satılmıştı. Bu sene 250-300 liradan satılacağını tahmin ediyorum. Ancak fiyatlar sürekli böyle devam etmez. Ürün arzı arttıkça rakamlar da normale döner." dedi.

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Şehzadeler ilçesinde 30 bin dönüm bahçede, yılda üretilen ortalama 50 bin ton kirazın büyük bölümü ihraç ediliyor.

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Sezonun ilk kirazı hasat edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

Temel Karamolloğlu bir Çamlıca Camii açıklaması daha yaptı

289
Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

Kıraç, İngilizce karşıtı söylemlerine devam etti

247
ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

ABD, Türkiye'yi IMF ile tehdit etmeye kalktı

162
Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

Bolu'nun CHP'li başkanı yardımları kesiyor

501
Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

Dünyanın en büyük uçağı ROC ilk uçuşunu yaptı

41
Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu

Şenol Güneş: Burak Yılmaz dünya çapında bir oyuncu

32
Tuzla'da piyade okulunda yangın

Tuzla'da piyade okulunda yangın

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir