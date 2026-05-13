Shakhtar Donetsk'in maçında üç kez hava saldırısı uyarısı!

Ukrayna Ligi'nin 28. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı şampiyon Shakhtar Donetsk, Obolon Kyiv'i konuk etti.

Arena Lviv'de oynanan ve hava saldırısı uyarısı nedeniyle üç kez duran mücadeleyi kazanan 3-1'lik skorla Shakhtar Donetsk oldu.

Turuncu-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 9'da Luca Meirelles, 14'te Alaa Ghram ve 90. dakikada Maryan Shved attı.

Konuk ekibin tek golünü ise 44. dakikada Maksym Chekh kaydetti.

Bu sonucun ardından geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden ve en yakın rakibi LNZ Cherkasy'nin 12 puan önüne geçen Arda Turan'ın öğrencileri, puanını 69'a çıkardı. Obolon Kyiv ise 28 puanla 12. sırada kaldı.

Ukrayna Ligi'nin 29. haftasında Shakhtar Donetsk, Kryvbas KR'ye konuk olacak. Obolon Kyiv, Kolos ile deplasmanda karşılaşacak.