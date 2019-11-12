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Shakira: Gerard en kötü yüzümü gördü

Shakira, sesinin kısıldığı o günlerde çocuklarının babası Gerard Pique'ye çok kötü davrandığını söyledi.

Haber Merkezi | 12.11.2019 - 06:37..
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Dünyaca ünlü pop starı Shakira, İngiliz Gazetesi The Guardian'a verdiği röportajda 2017 yılında girdiği depresyonu anlattı.

Sesini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Kolombiyalı müzisyen, bu rahatsızlığının normal yaşamını çok etkilediğini ve moral bozukluğunun aile hayatına da etki ettiğinden bahsetti.

Shakira: Gerard en kötü yüzümü gördü

"POZİTİFLİĞİM SONA ERMİŞTİ"

Shakira, bu kaotik döneminde Pique'nin hissettiklerini şöyle anlattı: "Bana herkes karısının sessiz olmasını ister diye şaka yapıyordu. Sessizliğim uzun sürünce, evde uzun süre hapis yatıp çıkmış biri var gibi hissetti. Bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyordum. Pozitifliğimi yitirmiştim. Karamsardım. Çekilmez bir insan olmuştum artık. Gerard en kötü yüzümü gördü.

"KİMSE BENİ ANLAMIYORDU"

İşaretlerle haberleşiyordum ve kimse beni anlamıyordu. Sesimin gideceğini hiç ama hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü bu bana doğuştan verilen bir hediye idi. O yüzden şarkı söyleyemediğimi gördüğüm anda bu benim için dayanılmaz bir hal aldı. Yataktan çıkmadığım zamanlar vardı. Çok depresif bir durumdaydım."

KUTSAL SU İÇTİ

Uzmanlar 42 yaşındaki müzisyene ameliyat önerse de o bu rahatsızlığını doğal yollarla aşmayı tercih etti. Hipnoz ve mediyatsonu deneyen Shakira, dinsel yollara bile başvurdu. Sonunda sesine tekrar kavuşan Latin sanatçı yaşadığı dinsel yolculuğa şükran duyduğunu dile getirdi. Shakira'nın sesini açmak için Fransa - Lourdes'ten kutsal su getirdiği iddia ediliyor.

Shakira: Gerard en kötü yüzümü gördü

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