Sharp, katlanabilir ekranlı bir oyun telefonu üzerinde çalışıyor

Son zamanlarda ortaya çıkan Sharp'ın katlanabilir telefon patenti, tıpkı Motorola Razr katlanabilir telefon tasarımına benziyordu. Huawei ve Samsung'un katlanabilir telefonlarının aksine dikey olarak katlanabilen bu telefon, yeni gelen bilgilere göre aynı zamanda dünyanın ilk katlanabilir oyun telefonu olabilir.

DİKEY KATLANAN OYUNCU TELEFONU

Yukarıdaki patent görüntülerine baktığımızda Sharp'ın yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığını görüyoruz. Ancak bu telefon, rakiplerinin aksine, açıldığında tıpkı bir televizyon kumandası gibi ince ve uzun bir tasarıma sahip olacak. Uzun ekranın sağında ve solunda oyun kontrol tuşlarının bulunacağı yeni oyuncu telefonu, katlanabilir telefon tasarımlarına farklı bir boyut getirecek.

Sharp eğer bu katlanabilir oyun telefonunu hayata geçirirse, rakiplerine göre bir adım öne geçebilir. Ancak bu görüntüler sadece bir patent olduğu için gerçekte böyle bir telefonun üretilip üretilmeyeceği bilinmiyor. Sharp'ın bu mükemmel oyun telefonu ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde sizlerle paylaşacağız.

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