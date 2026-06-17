Shrek 5 ilk fragmanı geldi: Shrek ve Eşek şehirde! İşte vizyon tarihi

Animasyon dünyasının en sevilen serilerinden biri olan Shrek, yıllar sonra beyaz perdede.

DreamWorks, merakla beklenen Shrek 5'in ilk fragmanını yayımladı.

Serinin unutulmaz karakterleri Shrek, Fiona ve Eşek'e bir kez daha ses veren Mike Myers, Cameron Diaz ve Eddie Murphy, ikonik rollerine geri dönüyor.

Yeni filmde dikkat çeken en büyük sürprizlerden biri ise dünyaca ünlü oyuncu Zendaya oldu. Genç yıldız, Shrek ve Fiona'nın kızı Felicia karakterini seslendirecek.

Yeni maceralar

Yeni filmde Shrek ve Eşek, büyük şehirde geçen yepyeni bir maceraya atılacak.

Aksiyon ve mizahın bir arada sunulacağı yapımın, serinin önceki filmlerindeki eğlenceli atmosferi koruyacağı belirtiliyor.

Shrek 5'in 2 Temmuz 2027 tarihinde sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor.