taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7314
Euro
6.3424
Altın
1459.97
Borsa
106756.86
Gram Altın
269.303
Bitcoin
48491.23

Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı

Sibel Can, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Haber Merkezi | 18.11.2019 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Sibel Can, sosyal medya hesabından pozlarını sık sık paylaşıyor.

ÇOK BEĞENİLDİ

Can, son olarak bornozlu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sibel Can'ın gönderisine, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hayranları, şarkıcıya ne kadar genç göründüğünü yorumlarda dile getirdi.

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." demişti.

Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

141
A Milli Takımımız son maçını kazandı

A Milli Takımımız son maçını kazandı

95
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

247
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

134
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

495
Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

Pendik'te 3 kişiyi öldüren şahıs tutuklandı

50
Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

Restoranda evlilik teklifi yapan adama destek yağdı

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir