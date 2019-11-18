Sibel Can'ın bornozlu paylaşımı

Yıllara meydan okuyan 49 yaşındaki Sibel Can, sosyal medya hesabından pozlarını sık sık paylaşıyor.

ÇOK BEĞENİLDİ

Can, son olarak bornozlu fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Sibel Can'ın gönderisine, kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. Hayranları, şarkıcıya ne kadar genç göründüğünü yorumlarda dile getirdi.

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can, "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." demişti.