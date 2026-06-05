Sibel Kekilli düğün videosu yayınladı! Dansına yorum yağdı
Alman fotoğrafçı Andreas Daurer ile sessiz sedasız evlenen Sibel Kekilli düğün dansını paylaşınca gündem oldu.
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Duvara Karşı, Game of Throne, Karanlık Gece gibi projelerde yer alan oyuncu Sibel Kekilli geçtiğimiz günlerde evlenmişti.
Uzun süredir Andreas Daurer ile birlikte olan ünlü isim, dostlarıyla birlikte düğün kutlaması yapmıştı.
SADE GELİN
Sibel Kekilli, derin V dekolteli, minimalist çizgilere sahip beyaz bir elbise tercih etti. Doğal geline "Hem cesur hem sade" yorumları yağdı.
DÜĞÜN DANSI
Andreas Daurer ve Sibel Kekilli'nin sade düğününden yeni görüntüler paylaşıldı. Doyasıya oynayan Kekilli'nin sempatik tavırlarına beğeni yağdı.
Ünlü oyuncunun paylaştığı düğün karelerine düştüğü esprili not da çok konuşuldu. Kekilli 'Kendimle evlendim' ifadelerini kullandı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi