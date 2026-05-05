Siber Güvenlik Kurulu toplantısına ilişkin açıklama

Yapay zeka ile birlikte siber güvenliğin önemi daha da artıyor...

Bu kapsamda Türkiye ise geleceğin teknolojisinde yerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.

SİBER GÜVENLİK KURULU TOPLANIYOR

Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ilk kez toplandı.

Toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı, Savunma Sanayi Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı katıldı.

YOL HARİTASI MASAYA YATIRILDI

Kurulun ilk toplantısında, siber güvenlik alanında Türkiye'nin yol haritası masaya yatırıldı.

Özellikle teknolojide dışa bağımlılığın azaltılması, yerli ve milli çözümlerin geliştirilmesi değerlendirildi.

TOPLANTININ ARDINDAN AÇIKLAMA YAPILDI

Toplantının ardından dikkatle takip edilen zirveye ilişkin önemli bir açıklama yapıldı.

Söz konusu açıklamayı İletişim Başkanlığı, sosyal medya üzerinden bir paylaşımda bulundu.

"SİBER GÜVENLİĞİN, MİLLİ GÜVENLİĞİN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞU VURGULANMIŞTIR"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Toplantıda; ülkemizin siber güvenliğini ilgilendiren başlıklar kapsamlı biçimde ele alınmıştır. Mevcut risklerin yanı sıra önümüzdeki döneme ilişkin eğilimler de bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmiş; son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.



Siber güvenliğin, millî güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğu güçlü biçimde vurgulanmıştır. Bu çerçevede, Siber Güvenlik Başkanlığının; ülkemizin dijital varlıklarını korumak, tehditlere karşı proaktif bir yapı kurmak, ulusal düzeyde güçlü bir siber güvenlik mimarisi oluşturmak ve güvenli bir dijital gelecek inşa etmek amacıyla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edilmiştir.



Küresel düzeyde artan rekabet, bölgesel gerilimler ve çatışma alanları; siber tehditlerin her geçen gün daha karmaşık ve çok boyutlu bir nitelik kazandığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, siber güvenliğin ekonomik, teknolojik ve toplumsal boyutlarıyla birlikte ele alınması gereken stratejik bir mesele olduğu belirtilmiştir.”

"VERİ EGEMENLİĞİ KONUSU AYRI BİR BAŞLIK ALTINA ELE ALINMIŞTIR"

“Toplantıda, ulusal siber güvenlik yaklaşımımızın temel unsurları gözden geçirilmiş; özellikle kritik altyapıların korunması, dijital sistemlerin güvenliği ile yerli ve millî teknolojilerde kapasite geliştirilmesi konuları öncelikli alanlar olarak değerlendirilmiştir.



Ayrıca, veri egemenliği konusu ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. Verinin yalnızca teknik bir unsur olmanın ötesinde, aynı zamanda stratejik bir değer olduğu belirtilmiş; bu kapsamda dijital egemenlik yaklaşımının güçlendirilmesi yönündeki kararlılık teyit edilmiştir.



Mevcut ve potansiyel tehditler karşısında siber dayanıklılık ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması öncelikli hedefler arasında yer almıştır. Önümüzdeki dönemde, belirlenen öncelikler doğrultusunda somut uygulamaların hayata geçirilmesi ve ilgili tüm paydaşların sürece etkin katılımının sağlanması hususlarında mutabakata varılmıştır.”

ALINAN KARARLAR

Öte yandan toplantı kapsamında alınan kararlar 4 madde olarak şu şekile sıralandı:

“• Kurumlar arası eş güdümün güçlendirilmesi,

• Kritik alanlarda yerli ve sürdürülebilir kapasitenin artırılması,

• Siber risklere karşı hazırlık ve hızlı uyum kabiliyetinin geliştirilmesi,

• Dijital Altyapılar, Dijital Hizmetler, Elektronik Haberleşme, Enerji, Finans, Gıda ve Tarım, İmalat Sanayi, Kamu Hizmetleri, Medya ve Kriz İletişimi, Posta ve Kargo, Sağlık, Savunma Sanayii, Su Yönetimi, Ulaştırma, Uzay alanlarının Kritik Altyapı Sektörleri olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.”