Sibirya'da 46 bin yıllık kuş kalıntısı bulundu

Sibirya'da tarihi bir keşfe imza atıldı.

Belaya Gora köyü yakınında avcılar, Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısını buldu.

46 BİN YILLIK KUŞ

İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

HEDEF, GENOM DİZİLİMİNİ ÇÖZMEK

Kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.

Uzmanlar bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacak.

Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.