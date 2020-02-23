taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0919
Euro
6.6125
Altın
1643.95
Borsa
116829.39
Gram Altın
322.019
Bitcoin
59550.93

Sibirya'da 46 bin yıllık kuş kalıntısı bulundu

Sibirya'nın kuzeydoğusunda Buzul Çağı'ndan kalma bir kuş bulundu.

AA | 23.02.2020 - 14:03..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Sibirya'da tarihi bir keşfe imza atıldı.

Belaya Gora köyü yakınında avcılar, Buzul Çağı'ndan kalma bir kuşun çok iyi korunmuş kalıntısını buldu.

46 BİN YILLIK KUŞ

İsveç Doğa Tarihi Müzesi'nden Nicolas Dussex ve Love Dalen'in aralarında yer aldığı bir grup uzmana teslim edilen kalıntı üzerinde yapılan incelemeler, kuşun, yaklaşık 46 bin yıl önce yaşamış bir kulaklı toygar olduğunu ortaya koydu.

Sibirya'da 46 bin yıllık kuş kalıntısı bulundu

HEDEF, GENOM DİZİLİMİNİ ÇÖZMEK

Kuşun, bugün biri Rusya'nın kuzeyinde diğeri Moğolistan steplerinde yaşayan iki toygar alt türünün atası olabileceğini söyledi.

Uzmanlar bundan sonraki aşamada kuşun genom dizilimini çözmeye çalışacak.

Sibirya'nın bu kesiminde daha önce kurt, mamut ve yünlü gergedanın kalıntıları bulunmuştu.

Keşfin ayrıntıları, "Communications Biology" dergisinde yayımlandı.

İlginizi Çekebilir
İsrail askerleri Gazze'de bir Filistinliyi şehit etti
İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin güney sınırında açtığı ateş sonucunda bir Filistinli'yi şehit etti, üç Filistinli'yi yaraladı.
Rusya, Japonya'daki gemiden 8 vatandaşını tahliye etti
Rusya, Japonya'daki karantina sürecinin sona erdiği yolcu gemisinden 8 vatandaşını tahliye etti. Tahliye edilen 3 Rus vatandaşı, koronavirüs taşıyor.
Uçakta kalp krizi geçiren yolcu hastanede öldü
Erzincan'da uçakta kalp krizi geçiren yolcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kuveyt, İran'daki 130 vatandaşını tahliye etti
Çin'de ortaya çıkan koronavirüsünün, farklı ülkere yayılması nedeniyle Kuveyt, 5 kişinin hayatını kaybettiği İran'dan 130 vatandaşını tahliye etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
Kıbrıs Türkü bilim insanından koronavirüs tedavisi
133
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
224
Van'daki depremin bilançosu artıyor
Van'daki depremin bilançosu artıyor
120
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
Ekrem İmamoğlu İBB çalışanlarıyla kampta
499
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
Van Valisi: Enkaz altın kalan vatandaşımız yok
121
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
ABD'de Rusya'ya karşı nükleer tatbikat
80
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
İsrailliler, saç ektirmek için Türkiye'yi tercih ediyor
73
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir