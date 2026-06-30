Sıcak çarpması nasıl anlaşılır? Hayati risk oluşturan belirtiler

Sıcak hava dalgaları sadece konforumuzu değil, doğrudan hayati fonksiyonlarımızı da tehdit ediyor.

Vücudumuz terleme yoluyla soğumaya çalışsa da, aşırı sıcak ve nemli ortamlarda bu mekanizma yetersiz kalabiliyor.

Vücut ısısının 40 derecenin üzerine çıktığı durumlarda ortaya çıkan sıcak çarpması, vücudun soğuma sisteminin iflas etmesi anlamına geliyor ve mutlaka ciddiye alınması gerekiyor.

Peki, sıcak çarpmasını nasıl anlarız?

Sıcak çarpmasını nasıl anlarız?

Sıcak çarpması genellikle aniden gelişebileceği gibi, öncesinde baş ağrısı, aşırı terleme veya tam tersi hiç terleyememe, mide bulantısı ve baş dönmesi gibi sinyallerle de kendini gösterebilir.

En belirgin belirtileri şunlardır:

Termometre ile ölçülen çok yüksek vücut ateşi.

Kafa karışıklığı, huzursuzluk, konuşma bozukluğu, sinirlilik veya bilinç kaybı.

Cildin kızarması, kuruması veya dokunulduğunda çok sıcak olması.

Hızlı nabız ve sık, yüzeysel nefes alıp verme.

Şiddetli baş ağrısı ile birlikte seyreden mide problemleri.

Ne zaman 112’yi aramalı?

Sıcak çarpması, evde dinlenerek geçiştirilecek bir durum değildir. Eğer çevrenizdeki birinde veya kendinizde yukarıdaki belirtileri gözlemlerseniz, vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramalısınız.