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Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde sıcaklardan bunalan hayvanlar yağmurlama fıskiyeleri ve buzlu meyve kokteylleri ile serinletiliyor.

İHA | 28.06.2019 - 14:18..
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Hava sıcaklığının yüksek nemle birlikte 35 dereceyi aştığı Antalya’da hem insanlar hem hayvanlar olumsuz etkileniyor. Kepezaltı bölgesinde 400 dönümlük ormanlık arazi içerisine kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, 144 türde bin 524 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

OYNAYIP EĞLENDİLER

Hayvanat bahçesi yöneticileri de son günlerde yaşanan aşırı sıcaklardan hayvanların etkilenmemesi için serinleme sistemine geçti. Sıcaktan olumsuz etkilenen hayvanlar için daha çok tarımsal alanda kullanılan yağmurlama adı verilen fıskiye sistemi çalıştırılmaya başlandı. Yaşam alanları serinleyen hayvanlar, sıcaktan az etkilendi. Ayıların fıskiye altında ve havuzlarda oynayarak serinlemeleri, renkli görüntüler oluşturdu. Fıskiyelerden akan sudan hayvanlar kadar ziyaretçiler de serinlemeyi ihmal etmedi.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

DONDURULMUŞ MEYVELER

Bazı hayvanlara özel hazırlanan buzlu meyve kokteyli, bakıcıları tarafından sunuldu. Muz, kayısı, kavun, havuç ve armuttan oluşan buzlu meyveler yemeleri için hayvanlara dondurulmuş şekilde verildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimi Zeki Cihangir, 144 türde bin 524 hayvanın bakımını yaptıklarını kaydetti.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

AYI VE KAPLANLAR TEMİZ SU İLE HAVUZDA SERİNLİYOR

Bazı hayvan türlerinin yaz mevsiminin gelmesiyle sıcaklardan çok etkilendiğini dile getiren Cihangir, “Hayvanların sıcaklardan etkilenmemesi için bir takım tedbirler alıyoruz. Güneşin etkili olduğu saatlerde havadan ve zeminden serinletme çalışmaları yapıyoruz. Fıskiyelerle barınakların üzerinden akan su ile serinletme yapıyoruz. Suya girmeyi seven ayı, kaplan gibi hayvanların havuzlarını sürekli temiz suyla dolu tutuyoruz. Hayvanlar temiz su havuzunda serinliyor.” diye konuştu.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

BİR SEFERDE 400 KİLO MEYVE YİYORLAR

Soğuk meyve kokteyli Maymun türlerinin serinlemesi için dondurulmuş meyve kokteyli hazırladıklarının altını çizen Cihangir, “Kayısı, muz, erik, yenidünya, elma gibi meyveler kokteylin içinde yer alıyor. Hem soğuk şekilde meyveleri tüketiyorlar, hem serinliyorlar. Serinletme çalışmalarını her gün yaparken, meyve kokteyllerini iki günde bir veriyoruz. Bir seferde yaklaşık 400 kilo meyve veriyoruz. Yaz mevsimi boyunca bu uygulama devam ediyor.” dedi.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

EYLÜLE KADAR SERİNLETME SÜRECEK

Cihangir, sıcakla birlikte hayvanların yem tüketiminin azaldığına değinerek, “Hayvanların yem tüketimini dengede tutmak için onları serinletmek zorundayız. Hava sıcaklığı 30-35 derecenin üzerine çıktığı zaman hayvanlar çok etkileniyor. Eylül ayına kadar serinletme çalışmalarımız devam edecek.” ifadelerine yer verdi.

Sıcak havadan bunalan hayvanlara meyve kokteyli

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