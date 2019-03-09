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Sıcak havayı gören denize atladı

Bahar geldi, İstanbullu denize koştu. Sıcaklık 18-20 derece arasında olunca soluğu İstanbul Boğazı'nda alan vatandaşlar, serinlemek için suya atladı.

İHA | 09.03.2019 - 13:08..
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Bahar havası İstanbulluları, hem sokağa hem de denize döktü. Sıcağı gören bazı vatandaşlar denize girdi, keyif yaptı.

İstanbul'da güneş yüzünü gösterdi, vatandaş denize girdi İZLE

BOĞAZIN SERİN SULARINA ATLADILAR

Geçtiğimiz haftayı yağışla ve soğuklarla geçiren İstanbullu, güneşin kendini göstermesiyle rahat bir nefes almış oldu. Hava sıcaklığının 20 dereceye kadar çıkmasıyla sıcaktan bunalan vatandaşlar, Boğaz'ın serin sularına atladı.

Sıcak havayı gören denize atladı

DENİZİN SICAKLIĞI 5-6 DERECEYİ BULDU

Sıcak havada serinlemek amacıyla denize giren Ramazan Türkanoğlu adlı vatandaş, "Hava sıcak, deniz 5-6 derece. Hava sıcak olduğu için etkilemiyor." dedi.

Sıcak havayı gören denize atladı

Aynı zamanda profesyonel yüzücü olduğunu söyleyen Türkanoğlu, "Güzel havayı görünce kaçırmak istemedik. Boğaz'ı ve denizi çok seviyoruz. İstanbul Boğazı, İstanbul'da denize girmek için en uygun yer." diye konuştu.

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