Sıcaklara veda, kışa merhaba: Cuma günü "termo şok" yaşanacak

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Yurt genelindeki sıcak hava dalgası, veda etmeye hazırlanıyor.

Cuma günü Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava, termometreleri 10 derece birden düşürecek.

Hava Forum'a göre; hava aniden soğuyacak ve yağışlar da beraberinde gelecek.

Hafta sonuna yaklaşırken ani hava değişiminin beraberinde gök gürültülü sağanak yağışlar da getirmesi bekleniyor.

9 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.