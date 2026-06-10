Sıcaklara veda, kışa merhaba: Cuma günü "termo şok" yaşanacak
Cuma gecesi itibarıyla Türkiye genelinde sıcaklıkların ortalama 10 derece birden düşmesine neden olacak serin ve yağışlı bir Balkan kökenli hava dalgası giriş yapacak.
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Yurt genelindeki sıcak hava dalgası, veda etmeye hazırlanıyor.
Cuma günü Balkanlar'dan gelecek olan soğuk hava, termometreleri 10 derece birden düşürecek.
Hava Forum'a göre; hava aniden soğuyacak ve yağışlar da beraberinde gelecek.
Hafta sonuna yaklaşırken ani hava değişiminin beraberinde gök gürültülü sağanak yağışlar da getirmesi bekleniyor.
9 ile uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 il için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Kütahya, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya'nın batısı ve Eskişehir'de yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi