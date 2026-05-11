Sıcaklık da keneler de arttı: KKKA riski başladı

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış bekleniyor.

Keneler aracılığıyla bulaşan ve ağır seyreden bu 'zoonotik' hastalık, özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da risk oluşturmaya devam ediyor.

İLERİ EVREDE ORGAN YETMEZLİĞİNE BİLE YOL AÇABİLİYOR

Erken dönemde yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı gibi belirtilerle başlayan hastalık, ileri evrede kanama ve organ yetmezliğine yol açabiliyor.

Çiftçiler, hayvancılıkla uğraşanlar, kasaplar, veterinerler ve kırsal alanlarda çalışanlar, en riskli gruplar arasında yer alıyor.

Sağlık Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü, kene popülasyonunu kontrol altına almak için biyolojik mücadele ve farkındalık çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ATEŞ VE HALSİZLİK İLK BELİRTİLER ARASINDA

Yetkililer, riskli alanlara giderken uzun kollu ve açık renkli kıyafet giyilmesini, pantolon paçalarının çorap içine sokulmasını, piknik ve tarla dönüşü vücudun kontrol edilmesini ve kene tutunması durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmasını tavsiye ediyor.

Kene tutunan kişilerin 10 gün süreyle ateş, halsizlik ve benzeri belirtiler açısından yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.

10 GÜN ÖNCE KENE YAPIŞTI

Son olarak Sivas'ın Akıncılar ilçesine bağlı Ballıdere köyünde yaşayan 60 yaşındaki İlhan Cevahir'e yaklaşık 10 gün önce kene tutundu.

Cevahir, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Cevahir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cevahir'in cenazesinin, Ballıdere köyünde toprağa verileceği öğrenildi.