Sıcaklıklar mevsim normallerine dönüyor: Bazı bölgelerde yağış devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, Türkiye genelinde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ancak bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar ve fırtına bekleniyor.

BAZI BÖLGELERDE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR SÜRÜYOR

Bugün ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun bazı illeri ile İç Anadolu'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Sıcaklıklar, batı bölgelerde 18-24 derece iç ve doğu bölgelerde 15-22 derece aralığında olacak.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu'da 25-27 dereceye kadar çıkarken, gece sıcaklıkları 5-15 derece arasında değişecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR ÖNGÖRÜLÜYOR

Perşembe günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

Batı illerinde daha az bulutlu ve yağışsız bir hava görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların genel olarak 20-26 derece bandında, bazı iç kesimlerde ise 18-23 seviyelerinde olacağı değerlendiriliyor.

YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ DEVAM EDECEK

Cuma günü yağışlı hava Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ağırlıklı olarak devam etmesi bekleniyor.

Batı ve İç Anadolu'da parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir gün öngörülüyor.

Sıcaklıkların 21-28 derece arasında, özellikle batı ve güneybatı bölgelerde daha ılıman olacağı tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE FIRTINA RİSKİ GÖRÜLÜYOR

Cumartesi günü yağışlı havanın en etkili olduğu günlerden biri olması bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve fırtına riski öngörülüyor.

Sıcaklıkların 20-27 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLAR GÖRÜLECEK

Pazar günü, haftanın son gününde Karadeniz, Doğu Anadolu ve bazı iç bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Batı bölgelerde daha az etkili olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların genel olarak 21-28 derece seviyesinde seyredeceği tahmin ediliyor.

