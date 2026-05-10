Sıcaklıklar yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Sağanak ve soğuk havaların ardında bahar yüzünü gösterdi.

Yurdun bazı kesimlerinde bu hafta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

SICALIKLAR ARTIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni haftada hava sıcaklıkları yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Cumadan itibaren sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına düşecek.

İSTANBUL 24, ANKARA 22, İZMİR 28 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcaklıklar bu hafta Ankara'da 19-22, İstanbul'da 19-24 ve İzmir'de 25-28 derece civarında olacak.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Öte yandan MGM'den yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

