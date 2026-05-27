Sıcaklıklar yükseliyor: Bazı illerde yağmur hakim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye genelinde bahar sonu hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Özellikle iç ve güney bölgelerde 30-34 dereceye varan sıcaklıklar beklenirken, birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış ve yerel göktaşı riski öngörülüyor.

SICAKLIKLAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bayramın ilk gününde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim.

Özellikle Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

En yüksek sıcaklıklar Güneydoğu Anadolu'da 33-34 dereceyi bulurken, bazı kuzey ve batı illerinde 24-28 derece aralığında kalıyor.

İstanbul ve çevresinde 25-27 derece, Ankara’da 26-28 derece civarında sıcaklık bekleniyor.

BİRÇOK İLDE YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Perşembe günü yağışlı havanın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanakların devam edeceği öngörülüyor.

Sıcaklıkların benzer seviyelerde; Güneydoğu'da 30-33 derece, batı bölgelerinde 25-29 derece aralığında olacağı tahmin ediliyor.

Özellikle kuzeydoğu ve iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolu riski değerlendiriliyor.

GÜNEYDOĞU'DA YÜKSEK SICAKLIKLAR ETKİLİ

Cuma günü yağışlı havanın bir kısmı kuzeye kayarken, güney ve batı bölgelerde yer yer güneşli bir gökyüzü bekleniyor.

Yine de İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanaklar öngörülüyor.

En yüksek sıcaklık değerlerinin Güneydoğu Anadolu'da 31-33 derece, Ege ve Akdeniz'de 28-31 derece bandında olacağı tahmin ediliyor.

Genel olarak sıcak ve nemli bir havanın hakim olacağı değerlendiriliyor.

KARADENİZ'DE SAĞANAKLAR HAKİM

Bayramın son gününde yağışlı havanın kuzey ve iç kesimlerde etkisini koruması bekleniyor.

Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanakların devam edeceği, Güneydoğu ve Ege'de daha az bulutlu ve sıcak bir hava öngörülüyor.

Sıcaklıkların birçok bölgede 25-32 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu planı yapacaklar için yerel yağış riski değerlendiriliyor.

BİR TARAFTA YAĞMUR, BİR TARAFTA GÜNEŞ

Haftanın son gününde de parçalı bulutlu ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yağış beklentisi var.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında veya biraz üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

Güneydoğu Anadolu 30-34 derece ile en sıcak bölgelerden biri olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

