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Şiddet mağduru kadını kurtarırken katil oldu

Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören kadına yardım etmeye çalışan Kadir Şeker, arbede sırasında Özgür Duran'ı öldürdüğü için tutuklandı.

DHA | 08.02.2020 - 17:01..
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Konya’da üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker kütüphane çıkışı, bir parkta sevgilisi Ayşe D.'yi döven Özgür Duran'a müdahale etmek istedi.

KURTARMAK İSTERKEN KATİL OLDU

Ancak Duran gence saldırıp, boğazını sıktı. Şeker'in kendisini kurtarmak için çıkardığı meyve bıçağı, yaşanan boğuşmada Duran'ın kalbine saplandı.

Şiddet mağduru kadını kurtarırken katil oldu

DOKTOR OLMAK İSTİYORDU

Özgür Duran hayatını kaybederken, doktor olma hayali kuran genç tutuklandı.

Şiddet mağduru kadını kurtarırken katil oldu

BABA KONUŞTU: BİR İNSANI KURTARMAYA ÇALIŞIYORDU

Baba Cengiz Şeker, "Oğlum fen lisesi mezunu. Karıncayı bile incitmeyecek yufka yürekli birisi. Üniversiteye hazırlanmak için Konya'da dershaneye gidiyordu. Dershaneden çıkıp, eve giderken bir erkeğin kadını dövdüğünü görüyor. Kadını kurtarmak için araya giriyor. Adam bu sefer oğluma saldırıyor. Oğlumun boynunda, suratında yaralar var. Boğazını sıkmış. Elinden zor kurtulmuş. Yine üzerine saldırmış. Bir arbede yaşanmış. Bu arada bıçaklama olayı olmuş. Çok üzgünüz. Karşı tarafın ailesine de baş sağlığı diliyoruz. Bizim çocuklarımızın da harcanmaması gerekir. Oğluma 'Tıp fakültesini kazanırsan seni dershaneye göndereceğim' dedim. Bana 'Söz veriyorum' dedi. Dershaneye gidiyordu. Çok sıkı çalışıyordu. Doktor olmak istiyordu. Ama başımıza böyle talihsiz bir olay geldi. Benim oğlum bir canı, bir insanı kurtarmaya çalışıyordu. Onun için kendini feda etti." dedi.

Ayşe D., geçen yıl mayıs ayında tanıştığı Özgür Duran ile 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleştiklerini, daha sonra eşinden boşandığını, olay günü Duran'ın kendisini önce evde, sonra parkta dövdüğünü, yanlarına gelen gencin kendisini kurtarmaya çalıştığını anlattı.

19 SUÇTAN KAYDI VAR

'Kasten yaralama', 'hırsızlık', 'yağma' ve 'uyuşturucu madde ticareti' suçlarından toplam 19 suç kaydı olan Duran'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

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