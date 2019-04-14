Şiddetli yağış mezarları vurdu

Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde de etkisini gösterdi. Şiddetli yağış nedeniyle ilçedeki mezarlar su altında kaldı.

KAZARKEN SIKINTI YAŞANDI

Bazı mezarlar tamamen suyun altında kalırken, bazı mezarlarda da göletler oluştu. Cenazesi olan vatandaşlar ise biriken su ve koku nedeniyle cenazelerini defnederken zor anlar yaşadı. Akrabasını kaybeden bir vatandaş, yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, yağışlardan sonra da mezar kazarken sıkıntı yaşadıklarını ifade etti.

"KENDİMİZİ KÖTÜ HİSSETTİK"

Yakınlarının mezarını ziyarete giden vatandaşlar, "Yağmurlar dinince, gittiğimiz mezar ziyaretinde mezarların su içerisinde olduğunu gördük. Bu durumu görünce kendimizi çok kötü hissettik." diye konuştu.

DEFİN İŞLEMİ YAPILAMIYOR

Akrabasını kaybeden bir vatandaş ise yağışların defin işlemini gerçekleştirmelerine engel olduklarını belirterek, “Akrabam bugün vefat etti, arkadaşlar eşiyor ama hangi tarafı eşerlerse su altında kalıyor. Yarın yakınımızı nasıl defnedeceğiz? Bu çamur ve suda inşallah Allah’ım yardım eder.” dedi.